В Карачаево-Черкесии задержали чеченского боевика Джумагишиева

В Карачаево-Черкесии ФСБ РФ задержала Абдуллялима Джумагишиева, участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба, которая напала на российских военных в Чечне в октябре 1999 года. В ходе нападения в районе станицы Червленной Шелковского района были убиты 15 военнослужащих российских ВС РФ.
Джумагишиева передали следователю, который предъявил ему обвинение по статьям "Бандитизм", "Вооруженный мятеж" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Впоследствии обвиняемый был заключен под стражу в СИЗО.
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