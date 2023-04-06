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  • Опубликована сегодня в 9:59

В Карачаево-Черкесии задержали чеченского боевика Джумагишиева

В Карачаево-Черкесии ФСБ РФ задержала Абдуллялима Джумагишиева, участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба, которая напала на российских военных в Чечне в октябре 1999 года. В ходе нападения в районе станицы Червленной Шелковского района были убиты 15 военнослужащих российских ВС РФ.

Джумагишиева передали следователю, который предъявил ему обвинение по статьям "Бандитизм", "Вооруженный мятеж" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Впоследствии обвиняемый был заключен под стражу в СИЗО.

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