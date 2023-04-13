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  • Опубликована сегодня в 15:36

Совет Европы утвердил выделение 1 млрд евро на компенсацию поставок боеприпасов на Украину

Совета Европы утвердил выделение 1 миллиарда евро из Европейского фонда мира на компенсацию странам-членам поставок боеприпасов Украине до 31 мая 2023 года. Решение о финансировании поставок боеприпасов на Украину было принято в марте на саммите ЕС в Брюсселе.

"Совет ЕС утвердил сегодня помощь в размере 1 миллиарда евро в рамках Европейского фонда мира для поддержки вооруженных сил Украины. Эта мера позволит ЕС компенсировать государствам-членам поставки боеприпасов Украине из имеющихся запасов или в результате переориентации заказов в период с 9 февраля по 31 мая 2023 года", - следует из документа.

Предполагается, что из общей суммы в 2 миллиарда евро, выделенной из Европейского фонда мира, половина будет использоваться на поставки снарядов из имеющихся резервов стран-членов, особенно артиллерийских снарядов крупных калибров. Второй миллиард планируется использовать для совместных закупок.

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