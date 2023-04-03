Страны НАТО не способны произвести достаточное количество боеприпасов для поддержки Вооруженных сил Украины в боевых действиях. Об этом заявил бывший первый заместитель командующего ВСУ Сергей Кривонос.

По его словам, каждый день в ходе боевых действий на Украине тысячи боеприпасов расходуются, и даже если страны НАТО начнут налаживать производство, они не смогут удовлетворить текущий спрос.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение в интервью The Guardian, что странам Запада необходимо увеличить производственные мощности, чтобы поставлять новое вооружение на Украину, так как текущий расход боеприпасов превышает скорость их производства.