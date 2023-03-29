ВСУ доставляют боеприпасы на тракторах и комбайнах

На Купянском направлении ВСУ используют сельхозмашины для прикрытия перевозок боеприпасов. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, накануне в Луганскую область прибыли дополнительные инженерные подразделения для помощи солдатам ВСУ в минировании местности и оборудовании новых позиций вдоль реки Оскол.

Инженерные подразделения — это подразделения в составе вооруженных сил, занимающиеся строительством, ремонтом и обслуживанием инженерных сооружений и оборудования. Они могут выполнять широкий спектр задач, включая создание оборонительных сооружений, строительство мостов и дорог, установку техники и коммуникаций, разминирование территории и многое другое.