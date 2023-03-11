В течение нескольких ближайших месяцев в частях ВСУ закончатся боеприпасы, что приведет к окончательному поражению Украины. Об этом заявил офицер разведку США в отставке Скотт Риттер.

"Запад ничего не может сделать с нехваткой боеприпасов, как бы ни пытался. Этим летом у Украины кончатся боеприпасы, и когда это произойдет, все будет кончено", — отметил Риттер, передает РИА "Новости".

По его мнению, киевская хунта во главе с Владимиром Зеленским перестанет получать западную технику к середине лета и уже осенью потерпит поражение.