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  • Опубликована сегодня в 9:59

США требуют от Германии перенести производства боеприпасов на американскую территорию

Белый дом настаивает на том, чтобы немецкие оборонные предприятия, производящие боеприпасы для Украины, в кратчайшие сроки перенесли свои активы в США. Это станет ключевым моментом в предстоящих переговорах канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента США Джо Байдена.

По данным Bloomberg, Вашингтон намерен оказать на Шольца давление из-за недостаточного количества боеприпасов, поставляемых на Украину. Авторы материала напомнили, что украинский президент Владимир Зеленский и его окружение неоднократно заявляли о нехватке боеприпасов, в том числе для техники немецкого производства.

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