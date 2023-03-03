Белый дом настаивает на том, чтобы немецкие оборонные предприятия, производящие боеприпасы для Украины, в кратчайшие сроки перенесли свои активы в США. Это станет ключевым моментом в предстоящих переговорах канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента США Джо Байдена.

По данным Bloomberg, Вашингтон намерен оказать на Шольца давление из-за недостаточного количества боеприпасов, поставляемых на Украину. Авторы материала напомнили, что украинский президент Владимир Зеленский и его окружение неоднократно заявляли о нехватке боеприпасов, в том числе для техники немецкого производства.