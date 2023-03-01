В этом году Франция значительно нарастит количество заказов на производство снарядов 155-мм калибра для артиллерии, которая поставляется на Украину. Об этом сообщил министр обороны страны Себастьян Ле Корню.
"Мы не будем дожидаться одобрения нового закона о военном бюджете. Учитывая опыт конфликта на Украине, мы проведём заказы уже сейчас. В 2023 году разместим заказ на 16 тысяч снарядов калибра 155-мм. Также будет размещено 3 масштабных заказа на годовое производство 15 тысяч снарядов калибра 155-мм и ракет для "Мистралей", - сказал министр на слушаниях в Сенате.
При этом Ле Корню не уточнил, какой именно объем французских боеприпасов пойдет на экспорт.
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