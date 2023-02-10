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  • Опубликована сегодня в 6:35

В России разрабатывают боеприпасы с точностью поражения сто процентов

В России разрабатывают управляемые боеприпасы с точностью поражения целей сто процентов. Об этом рассказали в госкорпорации "Ростех".

"Мы наращиваем производство высокоточных боеприпасов и создаем новые образцы высокоточного оружия. Точность такого оружия близка к ста процентам, его поражающая способность — очень высокая", — сказали в корпорации.

В "Ростехе" уточнили, что боеприпасы нового поколения позволяют почти гарантированно уничтожать американские и немецкие танки — Abrams и Leopard — которые все последнее время пытаются поставить в зону спецоперации.

При этом в корпорации не стали раскрывать тип и тактико-технические характеристики новых боеприпасов.

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