В России разрабатывают управляемые боеприпасы с точностью поражения целей сто процентов. Об этом рассказали в госкорпорации "Ростех".
"Мы наращиваем производство высокоточных боеприпасов и создаем новые образцы высокоточного оружия. Точность такого оружия близка к ста процентам, его поражающая способность — очень высокая", — сказали в корпорации.
В "Ростехе" уточнили, что боеприпасы нового поколения позволяют почти гарантированно уничтожать американские и немецкие танки — Abrams и Leopard — которые все последнее время пытаются поставить в зону спецоперации.
При этом в корпорации не стали раскрывать тип и тактико-технические характеристики новых боеприпасов.
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