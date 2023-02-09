НАТО не справляется с воспроизводством оружия и боеприпасов для Украины, поэтому нужно отказаться от поставок ВСУ. Об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
По его словам, производство боеприпасов в России налажено хорошо, поэтому ее военный потенциал увеличивается с каждым днем.
"Мы очень быстро исчерпали свои запасы. Зато русским удалось очень быстро нарастить производство, что сильно обеспокоило европейцев", — поделился своим мнением американский военный.
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В результате удара уничтожены такие боеприпасы, как снаряды к гаубице M777 калибром 155 миллиметров.
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И призвал не вести с Москвой переговоры по урегулированию конфликта на Украине.
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