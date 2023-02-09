НАТО не справляется с воспроизводством оружия и боеприпасов для Украины, поэтому нужно отказаться от поставок ВСУ. Об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

По его словам, производство боеприпасов в России налажено хорошо, поэтому ее военный потенциал увеличивается с каждым днем.