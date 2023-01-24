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  • Опубликована сегодня в 12:03

Украинский конфликт обнажил кризис американской оборонки

Украинский конфликт обнажил серьезные проблемы в американской военной промышленности, которые на данный момент исключают ведения полномасштабной войны. Об этом написал Wall street Journal.

Автор статьи считает, что американская промышленность не готова к условиям военного времени, поскольку у США недостаточно военных запасов, а у оборонных предприятий нет возможности их пополнять.

Сет Джонсон акцентирует внимание читателей на том, с какой скоростью ВСУ расходуют американские боеприпасы в то время как Пентагон не может включить резервные мощности для их производства.

В случае гипотетического конфликта с Китаем это может стать решающим фактором для расстановки сил в Тихоокеанском регионе.

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