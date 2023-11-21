Издание Nu.nl сообщило об очередном нападении на политика Тьерри Боде. Лидер правой нидерландской партии «Форум за демократию» получил удар по голове от неизвестного злоумышленника.

Инцидент случился во время предвыборной встречи в городе Гронинген. Свидетели утверждают, что удар был совершен предметом, напоминающим стеклянную бутылку. После этого политик сразу поехал в больницу.

Напомним, что Боде выступает против поставок оружия Киеву. В конце октября политик уже пострадал от удара зонтиком. Нападение было совершено у здания Гентского университета, а сам нападавший кричал на украинском языке.