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Нидерландский политик пострадал за выступления против поставок оружия Киеву
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  • Мария Умыскова
  • Опубликована сегодня в 6:14

Нидерландский политик пострадал за выступления против поставок оружия Киеву

Издание Nu.nl сообщило об очередном нападении на политика Тьерри Боде. Лидер правой нидерландской партии «Форум за демократию» получил удар по голове от неизвестного злоумышленника.

Инцидент случился во время предвыборной встречи в городе Гронинген. Свидетели утверждают, что удар был совершен предметом, напоминающим стеклянную бутылку. После этого политик сразу поехал в больницу.

Напомним, что Боде выступает против поставок оружия Киеву. В конце октября политик уже пострадал от удара зонтиком. Нападение было совершено у здания Гентского университета, а сам нападавший кричал на украинском языке.

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