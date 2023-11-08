Несмотря на ограничения на въезд в Финляндию пункт пропуска "Ваалимаа — Торфяновка" остается востребованным

На границе Финляндии и России продолжается ограничение на въезд для российских автомобилей, однако, несмотря на это, пункт пропуска "Ваалимаа — Торфяновка" остается востребованным и продолжает регистрировать увеличение трафика, согласно данным финской статистики, сообщает 47news. Ru.

За первые девять месяцев 2023 года на границе Финляндии и России через крупные пункты пропуска с Ленинградской областью было зафиксировано 1 миллион 166 тысяч пересечений, что на 12,8% меньше, чем за аналогичный период в 2022 году. Однако пункт пропуска "Ваалимаа — Торфяновка" продолжает показывать рост трафика. За девять месяцев этого года было зарегистрировано 762,5 тысячи пересечений, что на 4,6% больше, чем годом ранее. В октябре этот пункт пропуска также продолжил увеличивать трафик на 3,3% по сравнению с октябрем 2022 года.

Несмотря на снижение активности на границе Финляндии и России, связанное с ограничениями на въезд российских автомобилей, пункт пропуска "Ваалимаа — Торфяновка" остается наиболее популярным местом для пересечения границы между двумя странами.

Ограничения на въезд на личных российских автомобилях в Финляндию вступили в силу с 16 сентября и затронули также некоторые другие страны Европы. Эти ограничения не распространяются на пассажирские автобусы и автомобили с дипломатическими номерами.