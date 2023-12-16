ASH называет самое опасное лекарство для разжижения крови

ASH выявило, что ривароксабан, популярный препарат для борьбы с тромбами, имеет наивысший риск кровотечений среди антикоагулянтов, по данным анализа 100 пациентов, собранных за год.
Ривароксабан вызвал почти 40 случаев кровотечений, в то время как варфарин и апиксабан вызвали 25 случаев каждый. Варфарин связан с более серьезными кровотечениями. Апиксабан показал более высокую частоту образования тромбов, но с наименьшим риском летальных исходов, требующих подтверждения в более крупных исследованиях, сообщает Газета.Ру.
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