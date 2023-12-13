Ученые обнаружили связь между кровью и долгим коронавирусом

Совместные исследования Института Пастера и Государственного научно-исследовательского института Франции подтвердили возможность задержания коронавируса в организме зараженного до 18 месяцев. Выявлено, что предпочтительными местами его обитания являются центральная нервная система и клетки крови, такие как макрофаги и моноциты. Подобно ВИЧ, коронавирус может длительное время оставаться в организме, а затем внезапно активироваться. Штамм Омикрон, хотя обладает более низким размножением, сохраняет способность успешного размножения, сообщает МедиаПоток.
Исследования на животных показали, что пребывание вируса может вызвать хронические воспаления в дыхательной системе, нарушения центральной нервной системы и проблемы с коагуляцией крови. Врачи рекомендуют предпринимать меры для снижения риска заболевания, такие как регулярные прогулки, аэробика, проветривание помещений, а также включение белков и витаминов в рацион питания. Важно отметить, что исследования проводились на животных, и требуются дополнительные работы для подтверждения аналогичных процессов у людей. Общее внимание к состоянию здоровья и профилактика вирусных инфекций также считаются ключевыми мерами предосторожности.
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