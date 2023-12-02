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Кардиолог оценил новый препарат Леподисиран, способный снижать уровень вредного холестерина ЛП а на 95%
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  • Опубликована сегодня в 23:29

Кардиолог оценил новый препарат Леподисиран, способный снижать уровень вредного холестерина ЛП а на 95%

Новый препарат Леподисиран, способный снижать уровень вредного холестерина ЛП а на 95%, оценил кардиолог Вадим Закиев. Он подчеркнул, что пока неизвестно, насколько этот препарат будет эффективен и безопасен в реальной клинической практике.

Результаты первой фазы клинических испытаний свидетельствуют о высокой эффективности, но для окончательной оценки требуются дополнительные исследования, включающие влияние препарата на смертность и частоту сердечно-сосудистых осложнений. К использованию препарата ранее, чем через несколько лет, рекомендуется подходить осторожно, сообщает Газета.Ру.

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