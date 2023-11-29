В одной из ярославских поликлиник врач воспользовалась одной иглой при взятии крови у детей

Инцидент произошел в поликлинике №1 на проспекте Дзержинского в Ярославле, когда проводились анализы у детей, врач использовала одну и ту же иглу. Об этом рассказала Анна, мама трехлетнего мальчика, которая оказалась свидетельницей происшествия.

Анна привела своего сына на диспансеризацию, и они оказались третьими в очереди. Заметив, что перо для прокола лежит у медсестры на бинте, Анна стала подозревать, что этим пером колют не только ее ребенка. При попытке взять кровь у мальчика, медсестра справилась только с третьего раза.

"И тут у меня появились сомнения, что она этим пером колола не только моего ребенка. Когда зашел следующий ребенок с мамой, я снова зашла в кабинет и увидела, что она, действительно, берет это же перо и колет им другого ребенка", — рассказала мать.

Оказалось, что медсестра была глухонемой, и на ситуацию отреагировали другие врачи.

Увидев происходящее, Анна написала на бумаге вопрос о медицинских инструментах. Она была поражена ответом сотрудницы клиники: "оборудование закончилось". Это шокировало родителей, которые опасались за возможное заражение своих детей. Врачи предложили Анне сделать срочный тест на инфекции, который они планировали сдать 29 ноября, сообщает Общественная Служба Новостей.