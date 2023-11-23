Исследователи из Самары работают над созданием препарата из донорской плазмы крови

Исследовательский коллектив университета успешно определил уровень содержания важных макро- и микрокомпонентов в создаваемом препарате, выделенном из донорской плазмы крови. Утверждается, что подобные препараты, производимые в России, являются неотъемлемой необходимостью для отечественной медицины, как подчеркнуто на IV Всероссийской конференции по аналитической спектроскопии, сообщает РИА Новости.

Плазма, представляющая собой жидкую часть крови, играет важную роль в перемещении других элементов крови и составляет более половины ее общего объема в организме. В ее состав входят биологические макромолекулы, такие как разнообразные белки, ферменты и липиды, а также питательные вещества органического и неорганического происхождения. Процесс фракционирования, основанный на центробежных силах, позволяет отделить кровяные клетки от плазмы, которая после обработки используется в медицинских целях для профилактики и лечения различных заболеваний.

Специалисты подчеркнули, что препараты, созданные на основе донорской плазмы, находят свое применение в лечении инфекционных заболеваний, заболеваний кровообращения, борьбе с новообразованиями и генетическими патологиями, а в экстренных случаях такие препараты являются неотъемлемыми.

На настоящий момент потребность в препаратах плазмы крови в здравоохранении страны удовлетворена всего лишь на 10%, согласно заявлению специалистов. Для решения этой проблемы исследователи из Самарского университета и Самарской областной клинической станции переливания крови трудятся над созданием новых отечественных препаратов из донорской плазмы.

Декан физического факультета Самарского университета, Игорь Платонов, отметил:

"Ключевая задача в разработке таких лекарственных препаратов — точное определение содержания и влияния не только целевых, но и нецелевых компонентов, таких как ионы и микроэлементы, которые также оказывают существенное воздействие на организм".

Исследователи выяснили, что создаваемый препарат содержит необходимые ионы, имеющие важное значение для здоровья. Баланс ионов натрия, калия, кальция и хлорид-ионов обеспечивает нормальный клеточный метаболизм, регулирует уровень кислотности жидкостей в организме, а также обеспечивает транспорт воды между кровеносными сосудами и тканями. Микроэлементы нового препарата играют важную роль в структурообразующих процессах клеток и тканей, участвуют в обменных процессах, составляют часть ферментов и транспортных белков, обеспечивая прочность зубов и костей, а также нормальную работу мышц, сердца и нервной системы. В дальнейшем исследования будут сфокусированы на определении количества аминокислот и пептидов в составе препарата.