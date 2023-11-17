Врач Гинзбург выделил продукты и напитки, способствующие сжижению крови

Врач Михаил Гинзбург выделил продукты и напитки, способствующие сжижению крови, подчеркнув, что некоторые из них могут вызвать образование тромбов, что, в свою очередь, представляет угрозу для здоровья, так как может привести к серьезным осложнениям, таким как инсульт, инфаркт или даже смерть, сообщает Правда.Ру.

Среди наиболее опасных продуктов врач выделил сладкие газированные напитки и фабричные соки, отметив также негативное воздействие рассолов и алкоголя. Медик рекомендует полностью исключить их из рациона или, по крайней мере, существенно сократить их потребление.

Особое внимание Гинзбург уделил печени, называя ее первым по степени опасности, поскольку она может негативно повлиять на функционирование многих органов. Кроме того, рекомендуется ограничивать употребление бобов и сахара.