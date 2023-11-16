Врач Павлова: отсутствие воды и белка в приеме пищи ведет к загустению крови

Доктор медицинских наук и эндокринолог Зухра Павлова подчеркнула, что отсутствие воды и белка в завтраке может привести к загустению крови. По мнению Павловой, завтрак, состоящий только из каши без белка, не приносит пользы, и наиболее оптимальным вариантом является полноценный завтрак.

"Два самых простых и полезных варианта — яичница с кусочком цельнозернового хлеба, а также яичница (или омлет) с овощами, предпочтительно приготовленная в мультиварке или сотейнике без масла", — подчеркнула врач.

Она отметила, что дефицит белка в организме может привести к загустению крови и увеличенной свертываемости, поэтому важно включать его в рацион на каждом приеме пищи. Врач также назвала вредной привычку отказываться от употребления воды утром или заменять ее кофе.

Зухра Павлова подчеркнула, что утром организм испытывает наибольший дефицит воды за сутки, что приводит к необходимости сердцу перекачивать очень густую кровь. Для улучшения ситуации рекомендуется выпивать стакан воды сразу после пробуждения.