Активист Сорокин потребовал у Беглова обеспечить блокадникам и ветеранам ВОВ комфортную жизнь

Качество жизни блокадников, живущих в Санкт-Петербурге, оставляет желать лучшего. Власти города помогают ветеранам ВОВ только в праздничные дни, заявил общественный деятель Никита Сорокин.
Активист обратил внимание на то, что правительство Северной столицы и губернатор города Александр Беглов должны создавать условия для жизни блокадников. В число поддержки вышеуказанной категории людей от Смольного должны входить реабилитация, курортно-санаторное лечение, а также качественное медицинское обслуживание.
Сорокин добавил, что некачественная уборка снега в Северной столице также может обернуться проблемами со здоровьем для блокадников. Многие из них могут отказаться от празднования годовщины со Дня снятия блокады из-за опасения получить травму при падении на обледеневших тротуарах.
Пенсионеры ранее уже критиковали администрацию города и Беглова за недостаточные выплаты. Так, Нина Толмачева уточняла, что выделенных средств не хватит даже на покупку лекарств/
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