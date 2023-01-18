Активист Сорокин потребовал у Беглова обеспечить блокадникам и ветеранам ВОВ комфортную жизнь

Качество жизни блокадников, живущих в Санкт-Петербурге, оставляет желать лучшего. Власти города помогают ветеранам ВОВ только в праздничные дни, заявил общественный деятель Никита Сорокин.

Активист обратил внимание на то, что правительство Северной столицы и губернатор города Александр Беглов должны создавать условия для жизни блокадников. В число поддержки вышеуказанной категории людей от Смольного должны входить реабилитация, курортно-санаторное лечение, а также качественное медицинское обслуживание.

Сорокин добавил, что некачественная уборка снега в Северной столице также может обернуться проблемами со здоровьем для блокадников. Многие из них могут отказаться от празднования годовщины со Дня снятия блокады из-за опасения получить травму при падении на обледеневших тротуарах.

Пенсионеры ранее уже критиковали администрацию города и Беглова за недостаточные выплаты. Так, Нина Толмачева уточняла, что выделенных средств не хватит даже на покупку лекарств/