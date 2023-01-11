Команда губернатора Александра Беглова уделяет внимание пожилым петербуржцам только перед памятными датами. На это обратили внимание городские СМИ.
Как утверждают в прессе, власти Петербурга пиарятся на теме "помощи" блокадникам. В материале СМИ привели в пример Бориса Королькова, который в течение 20 лет проживал в ужасных условиях из-за равнодушия Смольного. Мужчина фактически жил в коридоре, потому что власти города не позаботились о ремонте его квартиры.
Поздравления некоторых чиновников Петербурга выглядят лицемерными на фоне таких ситуаций. Блокадник Алексей Матикайнен не смог добиться положенной ему по закону жилплощади. Мужчину поставили на учет в 2021 году, уточнив, что ждать ему нужно будет 40 лет.
Ранее стало известно, что петербургские ветераны так и не получили льготных выплат. Губернатор Беглов обещал пожилым горожанам поддержку еще в период предвыборной агитации.
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