Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 08.04.2023 : 82,3988
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 08.04.2023 : 90,2892
  1. Главная
  2. Страна
  • Опубликована сегодня в 9:09

В Госдуме выступили за лицензирование онлайн-тренингов и блогеров

В Госдуме РФ предложили регулировать деятельность блогеров, которые продают бизнес-тренинги в интернете, путем введения лицензирования. Об этом сообщает ТАСС.

Депутат Яна Лантратова, обратилась к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с инициативой ввести лицензирование онлайн-тренеров и назначить орган исполнительной власти, который будет контролировать их работу.

По ее словам, сегодня сотни тысяч россиян становятся жертвами недобросовестных организаторов тренингов. При этом сфера деятельности блогеров, которые проводят подобные мероприятия в России, пока не регулируется. Это делает невозможным привлечение недобросовестных организаторов к ответственности.

Лантратова отметила, что в настоящее время Роспотребнадзор не имеет специальных механизмов борьбы с такими видами деятельности, а также отсутствуют критерии качества и требования к этой профессии.

Мир

В Польше осквернили памятник папе Римскому Иоанну Павлу II

Неизвестные осквернили памятник папе Римскому Иоанну Павлу II в городе Лодзи в Польше. Передает РИА "Новости".

Читать полностью

МИД РФ: Индия не приносит отношения с Россией в жертву геополитической конъюнктуре

Отношения между странами сохраняют высокую интенсивность

Читать полностью

Общество

Роспотребнадзор разработал мобильное приложение для здорового питания

Оно создано как многонациональный сервис, где пользователи смогут рассчитывать калорийность блюд, индекс массы тела

Читать полностью

Холодный климат продлевает жизнь

Немецкие ученые установили, что умеренно низкие температуры увеличивают продолжительность жизни человека. Об этом сообщает Telegram-канал Discovery.

Читать полностью

Новости