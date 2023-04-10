В Госдуме РФ предложили регулировать деятельность блогеров, которые продают бизнес-тренинги в интернете, путем введения лицензирования. Об этом сообщает ТАСС.

Депутат Яна Лантратова, обратилась к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с инициативой ввести лицензирование онлайн-тренеров и назначить орган исполнительной власти, который будет контролировать их работу.

По ее словам, сегодня сотни тысяч россиян становятся жертвами недобросовестных организаторов тренингов. При этом сфера деятельности блогеров, которые проводят подобные мероприятия в России, пока не регулируется. Это делает невозможным привлечение недобросовестных организаторов к ответственности.

Лантратова отметила, что в настоящее время Роспотребнадзор не имеет специальных механизмов борьбы с такими видами деятельности, а также отсутствуют критерии качества и требования к этой профессии.