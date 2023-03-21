Сотрудники СКР возбудили уголовное дело в отношении блогера Александры Митрошиной по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму 120 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в период с октября 2020 года по май 2022 года Митрошина являлась индивидуальным предпринимателем и применяла упрощенную систему налогообложения.

После того, как заработанная сумма превысила максимальны лимит, она не стала переходить на общую систему, чтобы не платить НДС и НДФЛ.

Для этих целей она переводила поступавшие ей средства на другие счета подконтрольных ей индивидуальных предпринимателей. Ущерб составил 120 млн рублей.