Блогер Рассказов призывает привлечь Беглова к ответственности после инцидента с украинским флагом в Петербурге

Создатель Telegram-канала "Говорит ТопаZ", блогер Евгений Рассказов подал заявление на губернатора Петербурга Александра Беглова в МВД РФ. Он призывает привлечь градоначальника к ответственности за скандал с украинским флагом в Таврическом дворце.

Текст заявления выложен в Telegram-канале Рассказова. Согласно документу, флаг Украины развевался возле здания Таврического дворца. Он также был размещен внутри помещения, где проходило заседание Межпарламентской ассамблеи стран СНГ. Произошедшее вызвало недовольство со стороны петербуржцев.

"Необходимо призывать к ответственности перед законом тех людей, которые, взяв на себя бремя и ответственность представлять государство перед народом, позволяют себе поступки, которые прямо демонстрируют их пренебрежение этим народом или ненависть к этому народу настолько нескрываемую и циничную, что она заставляет публично демонстрировать поддержку врагам народа и не допускать любые инициативы, которые направлены на помощь народу", — заявил блогер.

Он добавил, что направил заявление при поддержке адвоката Алексея Калугина и команды юристов из Zlawyers. Отметим, что градоначальник не в первый раз становится участником скандала. Ранее городские власти препятствовали захоронению бойца ЧВК "Вагнер" в Петербурге.

Напомним, Александр Беглов выступил на фоне флага Украины с приветственной речью 14 апреля. Инцидент произошел на 55 пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. Примечательно, что двумя неделями ранее в петербургском кафе при взрыве погиб военкор Владлен Татарский. Как считает следствие, теракт был организован при содействии украинских спецслужб.