Блогерша Лерчек в текущем году стала одним из ключевых персонажей новостей, когда к ней обратилось налоговое ведомство с запросами о выплатах. Ранее утверждалось, что она вместе с мужем урегулировала все финансовые обязательства, сообщает СтарХит.
Однако журналисты выяснили, что перед Лерчек и ее супругом до сих пор стоит долг в размере 296 349 479 рублей. Напомним, в конце сентября ФНС наложила штраф на Чекалину за неуплату налогов, сумма которого вместе с пенями превысила 124 миллиона рублей. Защита утверждает, что супруги готовы расплатиться с этим штрафом.
Что касается 300 миллионов рублей, то адвокат Чекалиных Константин Третьяков весной заявил, что они полностью погасили долг перед налоговой. Для этого арестованные блогеры получили заем у своего друга.
Деньги уже были перечислены в бюджет 3 мая, и на данный момент нет дополнительных требований.
Тем не менее, долг перед ФНС все еще остается. Почему его не устранили и каким образом блогеры будут рассчитываться дальше, не совсем ясно.
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