Агентство Bloomberg сообщает, что американский госсекретарь Энтони Блинкен рассматривает возможность встретиться с министром иностранных дел Китая Ван И после инцидента с китайским аэростатом. Визит дипломата намечен на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдёт с 17 по 19 февраля.
Напомним, что 4 февраля военные США сбили летательный аппарат страны Восточной Азии, что было резко негативно воспринято пострадавшей стороной. По утверждению Пентагона, аэростат использовался для наблюдения за стратегическими объектами США.
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