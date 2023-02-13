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  • Опубликована сегодня в 20:33

Блинкен планирует встретиться с главой МИД Китая на этой неделе

Агентство Bloomberg сообщает, что американский госсекретарь Энтони Блинкен рассматривает возможность встретиться с министром иностранных дел Китая Ван И после инцидента с китайским аэростатом. Визит дипломата намечен на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдёт с 17 по 19 февраля.

Напомним, что 4 февраля военные США сбили летательный аппарат страны Восточной Азии, что было резко негативно воспринято пострадавшей стороной. По утверждению Пентагона, аэростат использовался для наблюдения за стратегическими объектами США.

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