Рабочая поездка госсекретаря США Энтони Блинкена пройдет в период с 16 по 22 февраля, во время которой политик посетит Турцию, Грецию и Германию, а также выступит на Мюнхенской конференции по безопасности. Такая информация стала известна из заявления Госдепартамента.

16 февраля - визит в ФРГ, где Блинкен планирует принять участие в конференции с докладом на тему важности и необходимости поддержки для Украины, а также Турции и Сирии после землетрясения; помимо этого, будет обсуждена трансатлантическая безопасность;

- визит в ФРГ, где Блинкен планирует принять участие в конференции с докладом на тему важности и необходимости поддержки для Украины, а также Турции и Сирии после землетрясения; помимо этого, будет обсуждена трансатлантическая безопасность; 19 февраля - посещение турецкой авиабазы Инджирлик, а затем - Анкары: в столице его ждет встреча с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и другими официальными лицами;

- посещение турецкой авиабазы Инджирлик, а затем - Анкары: в столице его ждет встреча с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и другими официальными лицами; 21 февраля - переговоры в столице Греции Афинах с премьером Кириакосом Мицотакисом, министром иностранных дел Никосом Дендиасом и лидером оппозиции Алексисом Ципрасом в рамках греко-американского стратегического диалога.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден принял приглашения лидера Бразилии Луиса Инаису Лулы да Силвы посетить республику. На данный момент их политические отношения, по заявлению Белого дома, становятся более прочными и дружескими.