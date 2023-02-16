Рабочая поездка госсекретаря США Энтони Блинкена пройдет в период с 16 по 22 февраля, во время которой политик посетит Турцию, Грецию и Германию, а также выступит на Мюнхенской конференции по безопасности. Такая информация стала известна из заявления Госдепартамента.
- 16 февраля - визит в ФРГ, где Блинкен планирует принять участие в конференции с докладом на тему важности и необходимости поддержки для Украины, а также Турции и Сирии после землетрясения; помимо этого, будет обсуждена трансатлантическая безопасность;
- 19 февраля - посещение турецкой авиабазы Инджирлик, а затем - Анкары: в столице его ждет встреча с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и другими официальными лицами;
- 21 февраля - переговоры в столице Греции Афинах с премьером Кириакосом Мицотакисом, министром иностранных дел Никосом Дендиасом и лидером оппозиции Алексисом Ципрасом в рамках греко-американского стратегического диалога.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден принял приглашения лидера Бразилии Луиса Инаису Лулы да Силвы посетить республику. На данный момент их политические отношения, по заявлению Белого дома, становятся более прочными и дружескими.
Силы ПВО Севастополя сбили два украинских беспилотника
Об этом сообщил губернатор Михаил Разожаев в своём Telegram-канале
Литва уведомила Белорусию о прекращении взаимодействия по движению транспорта на границе
Об этом сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии, заявив, что такой шаг со стороны Литвы никак не был обоснован
Вице-президент Зверева: кинофестиваль "Дух огня" сохранил международный статус
В программу мероприятия вошли шесть российских и семь иностранных картин
Издательские дома активизируют формат саммари, или "завуалированное пиратство"
Это означает, что в дальнейшем содержание книг жанра нон-фикшн будет содержать ключевые идеи произведения без использования оригинального текста или определенных отрывков