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Комблаг Смольного отчитался о благоустройстве ко Дню города. Петербуржцы жалуются на грязь и мусор
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  • Опубликована сегодня в 8:55

Комблаг Смольного отчитался о благоустройстве ко Дню города. Петербуржцы жалуются на грязь и мусор

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга рапортовал о подготовке к празднованию 320-летия города, заявив, что якобы полностью справился с поставленной задачей. При этом жители Северной столицы остались недовольны проделанной работой по очистке улиц и благоустройству.

Пресс-служба губернатора Александра Беглова сообщила, что перед Днем города сотрудники подведомственных городскому Комитету по благоустройству предприятий почистили и помыли улицы и дороги, а также поддерживали порядок во время самого праздника. Кроме того, в горадминистрации добавили, что в ближайшее время в Северной столице пройдет несколько важных мероприятий, к которым важно подготовиться.

Однако петербуржцы не разделяют позитивный настрой Комблага и продолжают жаловаться на некачественную уборку и недостаточный уход за высаженными растениями. Авторы сообщества "Дежурный по Питеру" в социальной сети "ВКонтакте" заметили, что работники коммунальных служб долгое время игнорируют клумбы возле станции метро "Озерки", на обустройство которых было потрачено немало средств из городского бюджета.

Комблаг Смольного отчитался о благоустройстве ко Дню города. Петербуржцы жалуются на грязь и мусор. 11492.jpeg

"Бюджет уже освоили, зачем расходовать свои силы", — говорится в сообщении группы.

Напомним, ранее жители Петербурга заметили, что после празднования 320-летия города улицы и дороги оказались завалены мусором и раскритиковали губернатора Александра Беглова за неспособность организовать качественную работу коммунальщиков.

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