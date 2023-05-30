Комблаг Смольного отчитался о благоустройстве ко Дню города. Петербуржцы жалуются на грязь и мусор

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга рапортовал о подготовке к празднованию 320-летия города, заявив, что якобы полностью справился с поставленной задачей. При этом жители Северной столицы остались недовольны проделанной работой по очистке улиц и благоустройству.

Пресс-служба губернатора Александра Беглова сообщила, что перед Днем города сотрудники подведомственных городскому Комитету по благоустройству предприятий почистили и помыли улицы и дороги, а также поддерживали порядок во время самого праздника. Кроме того, в горадминистрации добавили, что в ближайшее время в Северной столице пройдет несколько важных мероприятий, к которым важно подготовиться.

Однако петербуржцы не разделяют позитивный настрой Комблага и продолжают жаловаться на некачественную уборку и недостаточный уход за высаженными растениями. Авторы сообщества "Дежурный по Питеру" в социальной сети "ВКонтакте" заметили, что работники коммунальных служб долгое время игнорируют клумбы возле станции метро "Озерки", на обустройство которых было потрачено немало средств из городского бюджета.

"Бюджет уже освоили, зачем расходовать свои силы", — говорится в сообщении группы.

Напомним, ранее жители Петербурга заметили, что после празднования 320-летия города улицы и дороги оказались завалены мусором и раскритиковали губернатора Александра Беглова за неспособность организовать качественную работу коммунальщиков.