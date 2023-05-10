Петербуржцы раскритиковали городское правительство за подход к благоустройству Северной столицы

Жители Петербурга недовольны проводимой Смольным политикой в области благоустройства. Горожане раскритиковали городские власти за проекты региональной программы "Формирование комфортной городской среды".

На официальной страничке администрации Петербурга в соцсети "ВКонтакте" появился пост с голосованием. В нем представлены объекты из 18 районов, которые можно выбрать в рамках Всероссийского конкурса благоустройства. По словам вице-губернатора Анатолия Повелия, самые популярные объекты обещают благоустроить к 2030 году по программе "Формирование комфортной городской среды".

Активнее всего голосуют за проект Выборгского района — участок у дома №10 по Гренадерской улице. Авторы обещают не сносить зеленые насаждения, а также создать зоны отдыха для всех петербуржцев. По состоянию на 10 мая за идею проголосовали 24 046 человек.

В комментариях к публикации правительства петербуржцы выразили сомнения относительно реализации программы. Так, они указали на странную непоследовательность районных администраций и руководителей муниципалитетов. Они разрешают спиливать взрослые деревья и заменять их саженцами, которые нужно будет вырасти.

Пользователи также предпочитают, чтобы в существующих скверах появилось больше скамеек. Жители Петроградского района указали на нехватку мест для отдыха. Помимо этого, в ряде проектов оказалось большое количество использования пластика и резины для благоустройства.

Напомним, в марте началась проверка контрактов Комитета по благоустройству на сумму около 1, 5 млрд рублей. По данным компаний, победителями тендеров становились принадлежащие Комитету имущественных отношений предприятия. Руководителем одной из таких организаций является Александр Шабнов, брат бывшего зампредседателя комитета Виктора Шабнова. Последний лишился своей должности из-за участия в картельном сговоре.