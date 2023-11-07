Астрономы нашли самую отдаленную и древнюю черную дыру

Астрономы обнаружили самую отдаленную и старую черную дыру, видимую в рентгеновском спектре. Этот объект находится на начальной стадии своего развития, что наблюдается впервые, и его масса сравнима с массой галактики, в которой он находится. Об этом открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

Ученые проанализировали данные, полученные с использованием двух космических телескопов НАСА: рентгеновской обсерватории Chandra и телескопа Джеймса Уэбба. Они выявили признаки существования растущей черной дыры, когда Вселенная была всего 470 миллионов лет после Большого взрыва.

Сверхмассивная черная дыра находится в галактике UHZ1 в направлении галактического скопления Abell 2744, которое находится на расстоянии 3,5 миллиарда световых лет. Однако данные телескопа Уэбба показывают, что UHZ1 находится намного дальше от скопления - на расстоянии 13,2 миллиарда световых лет от Земли. Это соответствует времени существования Вселенной, которое составляет всего три процента от ее текущего возраста.