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  • Опубликована сегодня в 10:01

Западный бизнес смирился с параллельным импортом

Европейский бизнес больше не выступает против параллельного импорта в Россию, только хочет избежать возможных негативных последствий. Об этом заявил гендиректор Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинг.

"Несмотря на то, что у нас были веские причины выступать против параллельного импорта в прошлом, мы понимаем, что беспрецедентные вызовы, стоящие перед российской экономикой в 2022 году, потребовали непростых решений, и поэтому скорректировали свою позицию с учетом новых реалий", — отметил Шиллинг.

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