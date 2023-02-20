Европейский бизнес больше не выступает против параллельного импорта в Россию, только хочет избежать возможных негативных последствий. Об этом заявил гендиректор Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинг.
"Несмотря на то, что у нас были веские причины выступать против параллельного импорта в прошлом, мы понимаем, что беспрецедентные вызовы, стоящие перед российской экономикой в 2022 году, потребовали непростых решений, и поэтому скорректировали свою позицию с учетом новых реалий", — отметил Шиллинг.
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И призвали дождаться итогов официального расследования.
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