Российский бизнес рассчитывает услышать в послании президента четкие сигналы о том, какого участия в решении социальных и экономических вопросов от бизнеса ожидает власть. Об этом рассказал бизнес-омбудсмен Борис Титов.

По его словам, взамен компании хотят получить больше свободы и поддержку там, где она требуется.