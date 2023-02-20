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  • Опубликована сегодня в 9:02

Бизнес-омбудсмен поделился ожиданиями от послания президента

Российский бизнес рассчитывает услышать в послании президента четкие сигналы о том, какого участия в решении социальных и экономических вопросов от бизнеса ожидает власть. Об этом рассказал бизнес-омбудсмен Борис Титов.

По его словам, взамен компании хотят получить больше свободы и поддержку там, где она требуется.

"Бизнес ждет от послания президента объявления курса на свободу предпринимательства. Важно не только сохранять базовые условия, но и снимать все новые регуляторные барьеры. Например, продлить мораторий на проверки на бессрочной основе", — заявил он.

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