Российский бизнес рассчитывает услышать в послании президента четкие сигналы о том, какого участия в решении социальных и экономических вопросов от бизнеса ожидает власть. Об этом рассказал бизнес-омбудсмен Борис Титов.
По его словам, взамен компании хотят получить больше свободы и поддержку там, где она требуется.
"Бизнес ждет от послания президента объявления курса на свободу предпринимательства. Важно не только сохранять базовые условия, но и снимать все новые регуляторные барьеры. Например, продлить мораторий на проверки на бессрочной основе", — заявил он.
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