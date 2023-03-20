Стоимость биткоина впервые с 12 июня 2022 года поднялась выше $28 тыс. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты торгов биржи Binance.
Ранее эксперты прогнозировали рост себестоимости добычи биткоина в два раза. Это произойдет через год.
Песков прокомментировал решение МУС выдать ордер на арест президента России
Президент продолжает работать
Семьи погибших бойцов ЧВК "Вагнер" остались без государственных наград из-за бюрократии в Минобороны
Чудовищные бюрократические проволочки мешают родственникам погибших во время проведения спецоперации бойцов ЧВК "Вагнер" вовремя получить награды от государства.
В Петербурге открыли всероссийскую выставку к 120-летию Союза русских художников
Ее можно посетить до 16 апреля