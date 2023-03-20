Стоимость биткоина впервые с 12 июня 2022 года поднялась выше $28 тыс. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты торгов биржи Binance.

Ранее эксперты прогнозировали рост себестоимости добычи биткоина в два раза. Это произойдет через год.