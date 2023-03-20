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  • Опубликована сегодня в 13:24

Стоимость биткоина впервые с 2022 года превысила $28 тыс.

Стоимость биткоина впервые с 12 июня 2022 года поднялась выше $28 тыс. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты торгов биржи Binance.

Ранее эксперты прогнозировали рост себестоимости добычи биткоина в два раза. Это произойдет через год.

Мир

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Он пообедает с президентом России

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Песков прокомментировал решение МУС выдать ордер на арест президента России

Президент продолжает работать

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Общество

Семьи погибших бойцов ЧВК

Семьи погибших бойцов ЧВК "Вагнер" остались без государственных наград из-за бюрократии в Минобороны

Чудовищные бюрократические проволочки мешают родственникам погибших во время проведения спецоперации бойцов ЧВК "Вагнер" вовремя получить награды от государства.

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В Петербурге открыли всероссийскую выставку к 120-летию Союза русских художников

Ее можно посетить до 16 апреля

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