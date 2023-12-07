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Биометрия в повседневной жизни: какие изменения ждут россиян в 2024 году
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  • Опубликована сегодня в 13:36

Биометрия в повседневной жизни: какие изменения ждут россиян в 2024 году

Вице-премьер Дмитрий Григоренко в интервью "Россия-24" объявил о планах внедрения биометрических данных для удобства граждан.

По его словам, в 2024 году ожидается расширение использования биометрии на поезда и общественный транспорт, посылки "Почты России" и вход в метро. Вторым этапом станет упрощение открытия бизнеса через биометрию, а третьим — замена бумажных документов, подтверждающих личность.

Григоренко подчеркнул, что создание единой биометрической системы направлено на увеличение удобства граждан и повышение эффективности бизнес-процессов.

Государственная информационная система (ГИС ЕБС) будет использоваться для безопасного хранения биометрических данных, предоставляя высокий уровень конфиденциальности.

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