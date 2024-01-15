Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов во время брифинга обвинил США в пренебрежении запретом Всемирной ассамблеи здравоохранения и опасных экспериментах с вирусами.

Кириллов предупредил, что эксперименты с опасными для человека вирусами, которые проводят военные специалисты Пентагона, могут спровоцировать "чрезвычайную эпидемическую ситуацию мирового масштаба".

В частности, Министерство обороны России обеспокоено ростом числа исследований военными специалистами США вируса натуральной оспы и других патогенных для человека ортопоксвирусов.

По словам Кириллова, Пентагон изучал также в качестве поражающего биологического агента вирус оспы обезьян.