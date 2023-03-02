Американские биолаборатории на Украине могут стать источником распространения новых усиленных патогенов, причем это риски для населения всей планеты, так как инфекции не имеют границ. Заявила глава Минздрава Анна Попова.

"Там, безусловно, есть риски распространения новых неизвестных, усиленных патогенов. Поражает еще и то, что появляются публикации, в которых не стесняясь заявляют о том, что занимаются изучением патогенов, усиливая их свойства. На мой взгляд, это явное нарушение конвенции", — сказала она.

Попова отметила, что наличие таких лабораторий — это риски как для населения страны, в которой находится лаборатория, так и для других государств.