Фармацевтическая компания "Биокад" подала иск в суд на замглавы здравоохранения Сергея Глаголева, обвинив его в отсутствии действий по внедрению новых препаратов. По их данным, решить вопрос не могут уже около полугода.
"Для системы здравоохранения включение новых препаратов в перечни позволяет использовать последние достижения науки и практики, повышая не только качество оказания медицинской помощи, но и доверие пациентов", — цитирует пресс-службу "Биокада" Forbes.
Поскольку Глаголев возглавляет комиссию по формированию перечней жизненно важных препаратов, от него зависит включение новых лекарств в список. В данном случае речь идет о двух препаратах, которые занимаются лечением рассеянного склероза.
"Биокад" требует через суд провести новое заседание комиссии, которое последний раз проходило год назад, из-за чего множество заявок от производителей до сих пор остаются нерассмотренными.
Это делает отечественные лекарства недоступными для пациентов, что помогает зарубежным поставщикам продвигать свои.
Известно, что ранее фармкомпания уже обращалась с жалобой на Глаголева в ФАС.
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