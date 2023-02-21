Турция и Греция должны начать работу над урегулированием собственных разногласий, а также в их интересах избегать любых односторонних действий в регионе. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции в Афинах с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом.
"Как близкий друг, партнер и союзник обеих стран, я считаю, что глубоко в наших интересах и в интересах как Греции, так и Турции найти пути решения давних разногласий, делать это через диалог, с помощью дипломатии"
Напомним, что страны-союзники НАТО в 1996 гооду оказались на грани войны: Афины хотели расширить свои территориальные воды, на что Анкара отреагировала отрицательно, сказав, что такие шаги стали бы "формальным поводом" для столкновения на поле боя. Военных действий не последовало, однако отношения между Турцией и Грецией так и не пришли к дружественным.
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