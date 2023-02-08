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  • Опубликована сегодня в 10:06

Корпорация Microsoft выпустила новую версию Bing с обновленной базой искусственного интеллекта

Корпорация Microsoft выпустилаа обновленную версию поисковика Bing с искусственным интеллектом, который умеет обрабатывать запросы до тысячи символов и пересказывать статьи.

Принципиальным отличием поисковика является актуальная база искусственного интеллекта, в которой содержится более свежая информация в отличии от нейросети Chat GPT.

По словам представителей Microsoft, новый Bing обрабатывает запросы до 1000 символов, поддерживает 100 языков и умеет править код прямо из браузера Edge.

Кроме того поисковик научился пересказывать статьи. Например, 15-страничного PDF-документа нейросеть за две секунды достанет нужную информацию и даст краткий пересказ.

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