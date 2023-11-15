Екатеринбурженка стала победительницей на чемпионате по фитнес-бикини на Бали

Екатеринбургская фитнес-тренерша Инесса Нагибина доказала свою выдающуюся спортивную подготовку, победив в категории "Фитнес-бикини" на международных соревнованиях по бодибилдингу на Бали. Инесса стала абсолютной чемпионкой, завоевав золотую медаль на этом турнире, который проходил под эгидой австралийской федерации ICN, сообщает E1.Ru.

Фитнесом Инесса занимается уже семь лет, прежде она работала тренером в известной сети фитнес-клубов. Три года назад она впервые приняла участие в соревнованиях по бодибилдингу, начиная с чемпионата Урала и Сибири, где заняла второе место. Несмотря на неудачи в последующих соревнованиях в России, она не останавливалась и готовилась к новому сезону, но карантин из-за коронавируса помешал ей выйти на сцену.

Последние полтора года Инесса живет на Бали, где тренирует клиентов онлайн и участвует в международных турнирах. Подготовившись к соревнованиям от ICN, она отметила, что среди участников преобладали австралийцы, новозеландцы, индонезийцы и индийцы, и она была единственной представительницей из России.

Инесса подчеркнула, что ей пришлось справляться с подготовкой самостоятельно, без тренера. Она выразила свою радость от победы, отметив, что на Бали ей пришлось адаптировать свои позирования под требования сцены, отличающиеся от стандартов России. Она также рассказала о финансовых затратах на участие в турнире, включая оплату взноса, стоимость купальника, макияжа и грима для тела. Затруднения возникли с поиском туфель для выхода на сцену, и пришлось заказать их из родного Екатеринбурга.