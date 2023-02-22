Президент США Джо Байден заявил, что считает ошибкой решение президента России Владимира Путина о приостановке участия в договоре СНВ-3. Об этом сообщает ТАСС.
Таким образом, глава Соединенных Штатов прокомментировал решение российского лидера по данному вопросу.
Напомним, ранее 21 февраля, президент Путин во время выступления перед федеральным собранием отметил, что приостанавливает участие в договоре об СНВ-3.
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