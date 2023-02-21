На текущей неделе администрация президента США объявит об очередных санкциях против 200 российских физических и юридических лиц. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

"Новые санкции вводятся по мере того, как Вашингтон и его союзники, особенно в Европе, ищут новые способы лишить Москву доступа к критически важным материалам, направленным на укрепление её оборонного и технологического секторов", — отмечают журналисты.

Напомним, 24 февраля в отношении России должен быть введен десятый пакет санкций со стороны Евросоюза.