На текущей неделе администрация президента США объявит об очередных санкциях против 200 российских физических и юридических лиц. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
"Новые санкции вводятся по мере того, как Вашингтон и его союзники, особенно в Европе, ищут новые способы лишить Москву доступа к критически важным материалам, направленным на укрепление её оборонного и технологического секторов", — отмечают журналисты.
Напомним, 24 февраля в отношении России должен быть введен десятый пакет санкций со стороны Евросоюза.
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