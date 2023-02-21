Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 22.02.2023 : 74,8596
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 22.02.2023 : 79,7588
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 22:13

WSJ: Байден объявит о новых санкциях против РФ

На текущей неделе администрация президента США объявит об очередных санкциях против 200 российских физических и юридических лиц. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

"Новые санкции вводятся по мере того, как Вашингтон и его союзники, особенно в Европе, ищут новые способы лишить Москву доступа к критически важным материалам, направленным на укрепление её оборонного и технологического секторов", — отмечают журналисты.

Напомним, 24 февраля в отношении России должен быть введен десятый пакет санкций со стороны Евросоюза.

Мир

Власти Италии не обсуждают поставку истребителей Украине

Пока не обсуждают

Читать полностью

Запад помешал России провести заседание СБ ООН по «Северным потокам»

Чтобы не "смазать" эффект

Читать полностью

Общество

Фальков прокомментировал решение Путина изменить систему образования

В ближайшее время правительство России начнет работу над реформой университетского обучения

Читать полностью

Чемпионат "Абилимпикс" в 2023 году пополнится тремя новыми компетенциями

Участники смогут проявить себя в таких направлениях, как администрирование базы данных, туризм и изобразительное искусство

Читать полностью

Новости