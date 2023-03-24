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  • Опубликована сегодня в 15:37

Сеймур Херш: Байден приказал взорвать «Северные потоки», чтобы наказать канцлера ФРГ

Известный американский журналист Сеймур Херш заявил, что президент США Джо Байден отдал приказ совершить теракт на "Северных потоках", чтобы наказать канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом он сообщил в интервью China Daily.

Причиной тому стал тот факт, что Шольц отказывался от поставок вооружения киевскому режиму.

"Не знаю, было ли это гневом или наказанием, однако конечным итогом этого стало то, что важный источник энергии Западной Европы был перерезан", — отметил Херш.

Напомним, 8 февраля Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором доказал, что за терактом на "Северных потоках" стоит Белый дом.

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