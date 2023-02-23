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  • Опубликована сегодня в 9:46

Байден: решение по СНВ можно найти

Президент США Джо Байден уверен, что решение по выходу России из договора по СНВ-3 можно найти. Об этом сообщает ABC News.

"Я уверен в том, что мы в состоянии решить это", — подчеркнул глава Соединенных Штатов, не уточнив, что он имеет ввиду.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что государство приостанавливает свое участие в указанном договоре.

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