Президент США Джо Байден уверен, что решение по выходу России из договора по СНВ-3 можно найти. Об этом сообщает ABC News.

"Я уверен в том, что мы в состоянии решить это", — подчеркнул глава Соединенных Штатов, не уточнив, что он имеет ввиду.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что государство приостанавливает свое участие в указанном договоре.