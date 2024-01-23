По мнению эксперта, Джоша Роджина, несмотря на позитивный тон в последнее время Белый дом не сможет принять новый пакет помощи Украине. Шансы на принятие соглашения по иммиграционной политике и помощи Украине в Палате представителей, возглавляемой республиканцами, крайне малы в этом месяце и еще меньше в обозримом будущем.

Представители Республиканской партии постоянно пытаются помешать оказанию помощи, переплетая ее с иммиграционной реформой, ставя в центр принятия решений спикера палаты Майка Джонсона, который считается сторонником Дональду Трампу. Эксперт отмечает, что у спикера палаты нет ни конкретного плана, ни политической мотивации для достижения компромисса ни по одному из вопросов.

В результате чего политическая система зашла в тупик, что может привести к отказу от финансирования Украины со стороны Конгресса. Эта ситуация представляет значительный риск для продолжения поддержки Украины. Хоть и лидер большинства в Сенате Чарльз Шумер считает, что сенатские переговорщики близки к компромиссу по многим вопросам. Однако республиканцы, которые являются сторонниками Трампа готовы к срыву соглашений, что скорее всего и произойдёт.