По мнению эксперта, Джоша Роджина, несмотря на позитивный тон в последнее время Белый дом не сможет принять новый пакет помощи Украине. Шансы на принятие соглашения по иммиграционной политике и помощи Украине в Палате представителей, возглавляемой республиканцами, крайне малы в этом месяце и еще меньше в обозримом будущем.
Представители Республиканской партии постоянно пытаются помешать оказанию помощи, переплетая ее с иммиграционной реформой, ставя в центр принятия решений спикера палаты Майка Джонсона, который считается сторонником Дональду Трампу. Эксперт отмечает, что у спикера палаты нет ни конкретного плана, ни политической мотивации для достижения компромисса ни по одному из вопросов.
В результате чего политическая система зашла в тупик, что может привести к отказу от финансирования Украины со стороны Конгресса. Эта ситуация представляет значительный риск для продолжения поддержки Украины. Хоть и лидер большинства в Сенате Чарльз Шумер считает, что сенатские переговорщики близки к компромиссу по многим вопросам. Однако республиканцы, которые являются сторонниками Трампа готовы к срыву соглашений, что скорее всего и произойдёт.
Ученые из университета Марселя сообщают о рисках эпидемии из-за найденных в Сибири вирусов
Ученые из университета Марселя предупредили о возможном риске новой пандемии из-за обнаруженных в вечной мерзлоте Сибири зомби-вирусов, сообщает The Guardian. Генетик Жан-Мишель Клавери подчеркнул, что эти опасные вирусы могут заразить людей и вызвать эпидемию.
Ученые из Великобритании обнаружили новый опасный патоген
Английские ученые обнаружили опасный патоген, ранее неизвестный науке, в крови пастуха, госпитализированного с признаками лихорадки в больницу Святого Томаса. Бактерия принадлежит к группе Variovorax, обитающей в почве, и, по предварительным данным, мужчина мог заразиться ею во время работы с животными.
Telegram внедрил новые функции
Telegram внедрил новые обновления, которые позволяют пользователям управлять видимостью времени прочтения личных сообщений. Теперь в чатах один на один можно увидеть точное время открытия отправленного сообщения, при этом каждый пользователь может самостоятельно настроить, кто имеет доступ к этой информации.
Человечество в будущем может полностью перейти на искусственные продукты питания
В будущем человечество, по мнению диетолога Алексея Кабанова, перейдет на искусственные продукты питания, основанные на микробах. Инновационные продукты уже появляются на рынке, но успех зависит от исследований, ценовой политики и спроса покупателей.