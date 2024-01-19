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Байден аннулировал образовательные задолженности студентов
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  • Опубликована сегодня в 18:35

Байден аннулировал образовательные задолженности студентов

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал указ о прощении задолженностей американских студентов по образованию в объеме $5 млрд. Эта информация поступила от Bloomberg.

Согласно отчетам журналистов, прощены будут долги 74 тыс. студентов, участвующих в государственных программах по погашению кредитов в счет будущих доходов. Инсайдеры сообщают, что такое решение было принято с учетом предстоящих президентских выборов в США.

Однако изначальный план Джо Байдена предусматривал амнистию кредитов на сумму до $20 тыс. для приблизительно 40 млн студентов.

В июле 2023 года президент Байден уже прощал долги американским студентам на сумму $39 млрд.

19 января также поступила информация о возможной поддержке со стороны некоторых республиканцев в предвыборной кампании Байдена.

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