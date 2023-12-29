Обстрелы со стороны Украины оказывают воздействие на безопасность Европейского союза и Организации Североатлантического договора (НАТО), а также на дальнейшие трансатлантические отношения. Это было заявлено президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

29 декабря Украина подверглась массированным ударам. Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный сообщил, что страну атаковали 122 ракеты и 36 беспилотных летательных аппаратов. Юрий Игнат подчеркнул, что "столько одновременных целей на нашем мониторе мы еще не видели". Министерство обороны России уточнило, что объектами атаки стали военно-промышленные комплексы, военные аэродромы, арсеналы и места размещения военных.

Байден отметил, что Украина успешно сбила множество беспилотников и гиперзвуковых ракет, многие из которых, по его утверждению, были сбиты системами ПВО, предоставленными американцами. Президент считает, что США могут гордиться своей поддержкой Украины.

Однако американский лидер подчеркнул, что США не смогут предоставлять Украине военное оборудование и средства ПВО, если Конгресс не примет соответствующие меры в новом году. Байден также отметил, что эта ситуация выходит за рамки Украины, оказывая влияние на НАТО и безопасность Европы. Президент США утверждает, что Россия представляет угрозу для некоторых союзников НАТО, что увеличивает вероятность вовлечения американцев в конфликт.

29 декабря председатель комитета палаты представителей по вопросам Вооруженных Сил Майк Роджерс заявил, что слабость Байдена провоцирует атаки на силы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Ранее военный высказал мнение о том, что Запад осознал бессмысленность оказания помощи Украине.