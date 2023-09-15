Республиканцы в конгрессе США с пессимизмом говорят о новой помощи Украине

В Палате представителей конгресса США, республиканцы начинают проявлять растущие сомнения относительно необходимости одобрения запроса администрации Вашингтона о выделении дополнительных средств на военную поддержку Украины, говорится в статье, опубликованной в газете The Hill.

Республиканцы в палате представителей становятся все более скептически настроенными относительно продолжения финансовой помощи Украине. Издание отмечает, что члены этой партии в нижней палате, придерживающиеся консервативных взглядов, давно высказывались против подобных расходов. Несколько законодателей, процитированных в статье, выразили озабоченность перспективой предоставления дополнительных средств Киеву.

Конгрессмен Энди Биггс из Аризоны, республиканец, заявил, что он не поддержит законопроект, предполагающий выделение дополнительных средств Украине. Он выразил сомнение в том, что подобный вопрос будет рассматриваться в нижней палате конгресса в ближайшее время. Однако он признал, что не может с уверенностью утверждать, что оппоненты этих мер в конечном итоге смогут полностью заблокировать соответствующий законопроект, ссылаясь на наличие сторонников военной поддержки в Конгрессе.

В начале августа текущего года Вашингтонская администрация обратилась к конгрессу с запросом о выделении дополнительных средств в федеральном бюджете на финансовый год 2023. Запрос составил $13 миллиардов на экстренную военную помощь Украине и $8,5 миллиарда на поддержку Украины и других стран в сфере экономики и безопасности.

Член палаты представителей республиканка Марджори Тейлор-Грин из Джорджии обратила внимание на то, что значительные суммы выделяются на военную поддержку Украины, тогда как штат Гавайи страдает от серьезных пожаров, и на него также необходимо обратить внимание и выделить средства.