В Финляндию больше не пускают россиян на велосипедах

Таможенные власти подтвердили информацию о запрете на въезд в Финляндию на велосипедах через три контрольно-пропускных пункта на востоке страны. Северо-Западное таможенное управление уточнило, что официального обоснования для введения таких ограничений они не получили, сообщает РБК.
Пограничная служба Финляндии начала препятствовать въезду на велосипедах из России, однако подробности и причины этого решения остаются неизвестными. Зарубежные пограничники за выходные не пропустили через границу несколько человек на велосипедах, однако принцип отбора и детали запрета не уточнены. РБК направило запрос в пресс-службу Северо-Западного таможенного управления и в Пограничную службу Финляндии для получения дополнительной информации. Предварительные данные свидетельствуют о том, что запрет начал действовать с 9 ноября во всем округе юго-восточной Финляндии, затрагивая три контрольно-пропускных пункта на границе с Россией.
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