Восьмикратный олимпийский чемпион из Норвегии выразил надежду на возвращение российских спортсменов в соревнования

Восьмикратный олимпийский чемпион из Норвегии, Уле-Эйнар Бьорндален, выразил надежду, что российским и белорусским биатлонистам будет разрешено возвращение на международные соревнования после завершения СВО, сообщает РИА Новости Спорт.

Международный союз биатлонистов (IBU) ранее продлил отстранение от международных соревнований для российских и белорусских спортсменов. Бьорндален отметил, что решение IBU поддерживается многими и что ничего не изменится, пока не завершится конфликт. Он также сообщил, что в настоящее время проживает в Белоруссии, где его супруга, четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, родила второго ребенка летом. Бьорндален подчеркнул, что больше не связан со сборной Китая по биатлону, которую он возглавлял с 2019 года.